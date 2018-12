Motorista ao telefone bate boca com ciclista e colide segundos depois

Um motorista que falava ao telefone enquanto dirigia e colidiu segundos depois. O motorista havia sido alertado por um ciclista sobre o risco de manobrar o carro enquanto fala ao celular, mas ignorou a advertência e seguiu o percurso.

O caso ocorreu nesta quinta-feira (13) numa estrada entre as cidades de Bearsden e Glasgow, na Inglaterra. “Desliga o telefone. São pessoas como você que mata pessoas como eu”, afirmou o ciclista David Brennan.

“Você acha que pode dirigir em segurança com o celular?”, questionou. “Sim, posso”, respondeu o motorista. “Eu vou colocar a sua cara no YouTube”, continua o ciclista.

Em seguida, o motorista acelera e colide em um carro à frente. O acidente foi filmado pela câmera no capacete do ciclista e, como ele havia dito, foi postado em rede social. Ninguém ficou ferido com a colisão.

David Brennan afirmou ao site de notícias inglês The Sun que ofereceu a filmagem da batida ao motorista que teve o carro danificado na colisão; o motorista prejudicado e o condutor imprudente entraram em acordo para o pagamento do dano no veículo.