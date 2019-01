Morre o prefeito polonês esfaqueado durante evento

O prefeito do grande porto polonês de Gdansk, Pawel Adamowicz, 53, gravemente ferido quando foi esfaqueado no coração por um homem em uma cerimônia pública no domingo, morreu nesta segunda-feira, anunciou um médico do hospital universitário da cidade. "Apesar de todos os nossos esforços, não conseguimos salvá-lo", declarou o dr. Tomasz Stefaniak, citado pela agência PAP.

Um agressor atacou com uma faca o prefeito diante de centenas de pessoas durante um evento de caridade, o que deixou o político lutando entre a vida e a morte. Ele foi levado para o hospital universitário de Gdansk, onde os médicos consideraram "sua condição muito séria". "Adamowicz sofreu uma lesão grave no coração e outras lesões no diafragma e órgãos da cavidade abdominal", explicaram os médicos.

Adamowicz, prefeito de Gdansk desde 1998, foi reanimado no local antes de ser transferido para o hospital universitário. O ataque ocorreu pouco antes das 20h00 local de domingo ante de centenas de pessoas, em um palanque erguido para uma campanha de arrecadação de fundos a compra de equipamentos para hospitais. O agressor foi rapidamente preso pelos agentes de segurança sem resistência.

Segundo um porta-voz da polícia de Gdansk, é um homem de 27 anos que vive nesta cidade báltica de cerca de meio milhão de habitantes. Vários meios de comunicação informaram que o suspeito cumpriu uma sentença de cinco anos de prisão por quatro ataques armados contra bancos de Gdansk e que sua saúde mental teria sido seriamente afetada durante sua estada na prisão.

Em um vídeo do ataque postado no YouTube, é possível ver homem invadindo o pódio, atacando o prefeito com uma faca grande e fazendo gestos triunfantes ao agitar a arma. Depois ele pega o microfone e afirma que foi injustamente levado para a cadeia pelo governo anterior de centro, do Plataforma Cívica (PO), que o teria "torturado" na prisão. "É por isso que Adamowicz vai morrer", acrescenta ele.

O PO apoiou a reeleição de Adamowicz no município de 2018. A investigação aberta pela polícia se concentrará na identificação dos "meios" que permitiram ao agressor acessar tão facilmente o palanque.