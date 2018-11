Morre criador do Bob Esponja, aos 57 anos

Stephen Hillenburg, cartunista que criou o personagem Bob Esponja Calça Quadrada, morreu nesta terça (27), aos 57 anos, em decorrência da esclerose lateral amiotrófica que sofria, revelada em março do ano passado. O canal Nickelodeon, que começou a exibir o desenho em maio de 1999, lamentou o falecimento de Stephen. "Ele era um amigo querido e um parceiro criativo de longa data", citou o comunicado.

Hillenburg criou o Bob Esponja em 1984, na época em que lecionava no Instituto Ocean, na Califórnia, mas o personagem como conhecemos agora apareceu tempos depois. A série que conta as aventuras dos amigos marinhos já soma mais de 200 episódios, ganhando tradução em mais de 60 idiomas diferentes.

Stephen deixa a mulher, Karen Hillenburg, e o filho Clay. Ele nasceu no dia 21 de agosto de 1961, em Fort Sill em Lawton, Estado de Oklahoma (EUA).

Stephen escreveu, produziu e dirigiu o filme sobre o Bob Esponja, que foi lançado em 2004 e faturou US$ 140 milhões nos cinemas no mundo inteiro.