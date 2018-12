Morre a lenda do jazz Nancy Wilson, aos 81 anos

Nancy Wilson, cantora americana vencedora de prêmios Grammy, que interpretou de baladas de jazz a canções pop durante uma carreira que durou décadas, faleceu aos 81 anos de idade.

Sua morte ocorreu na quinta-feira na Califórnia, depois de um longo período de doença, informou seu empresário Devra Hall Levy à imprensa americana.

Seu maior sucesso, "(You Don't Know) How Glad I Am" de 1964, valeu-lhe o Grammy de melhor canção de R&B.

Também conquistou outros Grammys em 2005 e 2007.

Wilson disse uma vez que soube muito jovem o que gostaria de fazer na vida. "Sempre cantei. Nunca questionei. Agradeço a Deus por isso e simplemente o faço", disse à rádio NPR em 1994.

Suas influências musicais incluíam Nat "King" Cole.