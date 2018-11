Marinha argentina diz que submarino San Juan implodiu e não tem tecnologia para resgate

O submarino San Juan, da Marinha argentina e desaparecido há um ano, implodiu, informou o chefe da base naval de Mar del Plata, Gabriel Attis, neste sábado (17), horas após sua descoberta. Com informações do portal UOL.

"O submarino sofreu uma implosão. Pode ser visto completo, mas obviamente implodiu", disse Attis à imprensa.

O AR San Juan, que desapareceu há exatamente um ano no Oceano Atlântico, com 44 tripulantes a bordo, foi localizado na sexta-feira (16), informou a força armada em sua conta no Twitter neste sábado.

Resgate

O ministro da defesa argentino, Oscar Aguad, afirmou que o governo ainda avalia se irá realizar o resgate do submarino. Segundo ele, o país não tem tecnologia para vasculhar e extrair a embarcação do fundo do mar.

"Não temos equipamento para descer a essa profundidade, nem temos tecnologia para extrair um submarino dessas características", disse Aguad.

Aguad ainda disse que a extração do submarino San Juan também depende de autorização judicial, uma vez que a retirada impediria a realização de perícias que poderiam indicar as causas do acidente.