Maior xícara de café do mundo permite degustação para 900 pessoas

Honduras, quinto produtor mundial de café, fabricou nesta sexta-feira (30) a maior xícara de café do mundo, de 18.000 litros, para quebrar o recorde Guinness, que era da Inglaterra.

O presidente Juan Orlando Hernández comandou uma cerimônia no parque da comunidade de San Sebastián, departamento ocidental de Lempira, para apresentar a enorme xícara, na presença de membros da indústria e de funcionários públicos.

O governo disse em comunicado que o recorde Guinness era de Londres, com uma xícara de 13.200 litros apresentada em dezembro de 2012. Honduras a superou com uma xícara na qual foram colocados 15.730 litros de água e 2.270 litros de essência de café.

A mexicana Puerto Vallarta tinha o recorde da maior degustação do mundo, com 491 pessoas que beberam de uma xícara.

Essa marca foi superada pelas 900 pessoas que degustaram café da xícara gigante em Honduras.

"Todos os dias são uma oportunidade para fazer as coisas bem, e hoje demonstramos isso com este recorde mundial da maior xícara e da maior degustação de café do mundo", destacou Hernández no discurso.

O presidente promove uma campanha mundial para melhorar os preços do grão, assinalando que uma xícara de café em Nova York custa cinco dólares, mas o dono da fazenda em Honduras recebe apenas dois centavos de dólar.

Honduras, que exportou 9,4 milhões de sacos de 46 quilos de café por 1,130 bilhão de dólares no ano 2017-2018, é o quinto produtor mundial, o terceiro da América Latina e o primeiro da América Central.

O café cultivado em mais de 250.000 hectares de 16 dos 18 departamentos do país está nas mãos de 120.000 produtores, a maioria pequenos.