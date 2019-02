Macron promete ações após profanação de túmulos em cemitério judaico na França

O presidente francês Emmanuel Macron prometeu, nesta terça-feira (19), "ações" e "leis" durante uma visita ao cemitério judaico da localidade de Quatzenheim, leste da França, onde 80 túmulos foram profanados.

"Tomaremos ações, promulgaremos leis e vamos punir os responsáveis", afirmou o chefe de Estado, que conversou com moradores consternados da pequena localidade, perto da fronteira com a Alemanha.

Macron, que estava acompanhado do grande rabino de França, Haïm Korsia, e que estava com um quipá, ajoelhou diante dos túmulos que foram pintados com suásticas nazistas.

Os atos de vandalismo ocorrem no mesmo dia em que estão programadas diversas manifestações na França contra o aumento das agressões antissemitas.

Macron condenou os insultos antissemitas contra Finkielkraut, afirmando que os mesmos foram "a negação absoluta de quem somos e o que nos faz uma grande nação". "Nós não vamos tolerar isso", disse ele.

Poucos dias antes, uma suástica foi pintada em Paris em um retrato da ex-ministra Simone Veil, sobrevivente de um campo de extermínio nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ela morreu em 2017.

Duas árvores que haviam sido plantadas em memória de um jovem judeu assassinado em 2006 foram destruídas.

Números

Segundo dados publicados na semana passada pelo Ministério do Interior, o número de atos antissemitas subiu 74% na França em 2018.

No total, houve 541 atos antissemitas na França no ano passado, em comparação com 311 em 2017.