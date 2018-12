Leopardo mata criança de três anos na Índia

O corpo de um menino de três anos, morto por um leopardo, foi entregue a seus pais, nesta terça-feira (18), no norte da Índia - anunciou o serviço de proteção ambiental. O pequeno Wasim Akram estava na cozinha com a mãe, quando o animal entrou na casa, mordeu a criança e a levou para a floresta.

As autoridades de Jammu e Caxemira, estado do norte da Índia, pediram ao governo federal autorização para atirar no animal, que já havia feito outras duas vítimas na mesma região, incluindo um menino de oito anos em 7 de dezembro.

Guardas do serviço de proteção ambiental, equipados com rifles hipodérmicos, rastrearam a área para localizar o animal. "Nós localizamos o leopardo esta manhã, mas não conseguimos capturá-lo", disse à AFP um dos guardas, Tahir Ahmad Shawl.

O serviço de proteção ambiental pediu atenção e prudência aos habitantes da região. "É uma área de floresta. Os homens invadiram o hábitat desses animais, e não o contrário. É por isso que esse tipo de incidente acontece", acrescentou.

Segundo estimativas oficiais, há entre 12.000 e 14.000 leopardos na Índia. Cerca de 431 deles foram abatidos em 2017, segundo dados do governo, principalmente por caçadores ilegais.