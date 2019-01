Lava Jato: Procurador-geral do Peru renuncia em meio a crise no caso Odebrecht

Após semanas de impasse entre o Executivo e o Judiciário, e intensas manifestações de rua, o procurador-geral do Peru, Pedro Chávarry, anunciou que entregará o cargo nesta terça-feira (8). Sua renúncia havia sido solicitada pelo presidente Martín Vizcarra e vinha sendo o grito de guerra dos peruanos que saíram às ruas para protestar nas últimas semanas.

Chávarry era acusado de tentar encobrir as investigações da Lava Jato peruana (que apura o destino das propinas entregues pela Odebrecht no Peru), e vinha fazendo especial pressão para que a líder do partido Força Popular, Keiko Fujimori, fosse liberada de prisão preventiva.A tensão começou a ganhar força no último dia 31, quando Chávarry pediu o afastamento dos dois promotores responsáveis pela Lava Jato peruana, Rafael Vela e José Domingo Pérez.



Com boa reputação junto ao governo e boa parte da opinião pública, ambos tinham sido responsáveis pelos pedidos de prisão preventiva de dois ex-presidentes, Alejandro Toledo (2001-2006) e Ollanta Humala (2011-2016), acusados de receber propina e caixa 2 da empreiteira brasileira. Enquanto Toledo permanece refugiado nos EUA, Humala está na prisão desde julho de 2017.



Também tinham iniciado processo contra Keiko Fujimori, ex-candidata à Presidência e filha do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), e Alan García, presidente peruano em duas ocasiões (1985-1990 e 2006-2011) e líder do tradicional partido Aliança Popular Revolucionária Americana). Ele chegou a pedir asilo político no Uruguai.



O afastamento dos dois promotores colocava em risco, ainda, a assinatura de um acordo que ambos negociaram com a Odebrecht e que seria assinado nesta sexta-feira (11).

Segundo o acordo, a empreiteira brasileira pagaria uma multa de US$ 180 milhões (R$ 672 milhões), entregaria provas à Justiça, e, em troca, obteria imunidade e poderia seguir operando no país.



Após dias de incerteza e protestos, os dois promotores foram reincorporados, e anunciaram que retomariam os casos, priorizando o processo contra Humala, preso há mais tempo. Enquanto isso, Vizcarra iniciou pressões para que Chávarry deixasse o cargo. O bloco fujimorista do Congresso, liderado por Keiko, era o único a apoiar a permanência do procurador-geral no cargo.

A porta-voz do partido fujimorista Força Popular, Luz Salgado, acusava a empreiteira brasileira de estar patrocinando as marchas contra Chávarry. O partido de oposição, porém, que chegou a ter 73 congressistas e havia conseguido pedir o afastamento de vários ministros e do próprio ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), hoje está enfraquecido.

O irmão de Keiko, Kenji, abandonou a legenda e agora têm apoiado o governo Vizcarra ou permanecido neutro. Em seu primeiro ano no poder, Vizcarra tem buscado um mínimo de garantia de governabilidade.

Com Keiko Fujimori presa e o fujimorismo dividido, tem tido mais êxito que seu antecessor. No final de 2018, Vizcarra tinha 60% de popularidade, enquanto PPK terminou seu breve mandato com pouco menos de 20%.