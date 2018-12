Kim Jong-un envia carta a sul-coreano manifestando intenção de paz

Foto: KCNA VIA KNS / AFP

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, enviou carta ao presidente sul-coreano, Moon Jae-in. Nela, destaca a determinação em favor da desnuclearização da Península Coreana, a intenção de avançar no diálogo e buscar a paz e prosperidade. Kim Jong-un também afirmou que pretende se reunir com Moon Jae-in em Seul no próximo ano.

As informações são do governo da Coreia do Sul.

Autoridades do governo sul-coreano informaram que Kim Jong-un lembrou a tristeza causada pelo longo confronto entre as duas Coreias. Ele lembrou, no entanto, que só este ano cidadãos dos dois países se reuniram três vezes.

De acordo com os sul-coreanos, na carta Kim lamentou que sua visita a Seul não tenha ocorrido em 2018. Porém, afirmou que pretende se encontrar com Moon Jae-in em 2019 para discutir alternativas para a paz e a prosperidade da Península Coreana.

Em outubro, Kim Jong-un enviou dois cães de caça da raça Pungsan a Moon Jae-in para comemorar a última reunião entre os líderes, em setembro em Pyongyang, na Coreia do Norte.