Jovem é preso após ter áudio de estupro 'vazado' em streaming de videogame

O americano Daniel Enrique Fabian, de 18 anos, foi preso no estado da Flórida, nos Estados Unidos, acusado de violentar sexualmente uma garota de 15 anos. De acordo com a imprensa local, o áudio do crime teria sido transmitido ao vivo durante uma partida online de videogame. Com informações da BBC Brasil.

As informações divulgadas pela imprensa americana apontam que Daniel estava jogando Grand Theft Auto online com pelo menos mais um jogador quando avisou, usando linguagem obscena, que pararia a partida para fazer sexo com uma garota que teria chegado à sua casa.

Em declaração feita à polícia, o outro jogador afirmou que Daniel deixou o microfone do jogo ligado e que foi possível ouvir uma mulher, em tom de apelo, dizer "não". Daniel teria retornado ao jogo quinze minutos depois.

A suposta vítima afirmou à polícia que foi imobilizada e teve a boca tapada enquanto era violentada. Exames de DNA confirmaram a versão da adolescente e identificaram Daniel Fabian como autor do crime, segundo a imprensa americana.

O crime teria ocorrido no último dia 28 de junho.

O canal News Channel 8 ainda informou que Daniel também é acusado de ter abusado de outra adolescente, semanas antes do caso registrado em áudio.