Johnny Depp visita crianças doentes vestido de Jack Sparrow

Caracterizado com os trajes e a maquiagem de seu personagem no cinema, o pirata Jack Sparrow, o ator Johnny Depp fez uma visita surpresa para as crianças internadas no Instituto Curie de Paris, indicou o centro de pesquisa e tratamento de câncer.

O astro de "Piratas do Caribe" visitou o serviço de pediatria do Instituto, conversou e posou para fotos com as crianças, como já faz há anos em hospitais de Vancuver (Canadá), Londres e Brisbane (Austrália).

"Um presente que alegou pacientes, familiares, enfermeiros, médicos e pesquisadores. Muito obrigado a Johnny Depp por seu tempo, apoio e energia", indicou o centro médico no Twitter.