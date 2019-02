Irã alerta que "arrasará Tel Aviv" se for atacado pelos EUA

Um alto comandante da Guarda Revolucionária iraniana disse, nesta segunda-feira (11), que o Irã vai demolir cidades em Israel se os Estados Unidos atacarem a República Islâmica.

“Os Estados Unidos não têm coragem de disparar uma única bala contra nós, apesar de todos seus ativos defensivos e militares. Mas se eles nos atacarem, vamos arrasar Tel Aviv e Haifa”, disse Yadollah Javani, vice-chefe para Assuntos Políticos da guarda, segundo a agência de notícias Irna.

Ele discursou no evento de comemoração do 40º aniversário da Revolução Islâmica do país.

Na Praça Azadi ("Liberdade") de Teerã, o presidente Hassan Rohani fez um discurso sob uma incessante chuva, que no árido país é considerada uma bênção, diante de uma enorme multidão.

"A presença do povo nas ruas de toda a República Islâmica do Irã (...) significa que o inimigo não alcançará nunca os seus objetivos diabólicos", disse Rohani à multidão, depois de denunciar um "complô" dos Estados Unidos, dos "sionistas" e dos Estados "reacionários" do Oriente Médio contra o Irã.

Morte aos EUA

A multidão agitava bandeiras com as cores nacionais - verde, branco e vermelho -, que também adornavam a torre Azadi, monumento emblemático de Teerã inaugurado em 1971 por Mohammad Reza Pahlavi por ocasião dos festejos dos 2.500 anos do nascimento do império persa.

Em meio aos guarda-chuvas via-se cartazes do guia supremo, o aiatolá Ali Khamenei, e do fundador da República Islâmica, o aiatolá Ali Khamenei.

"Morte aos Estados Unidos, "Abaixo a Inglaterra", "Morte a Israel", "Pisoteamos os Estados Unidos", "40 anos de desafios", "40 anos de derrotas para os Estados Unidos", "Israel não viverá mais de 25 anos", podia-se ler.

A República Islâmica celebra o seu 40º aniversário com um programa bem estabelecido: como nos anos anteriores, as comemorações da Praça Azadi incluirão balões, flores lançadas de helicópteros, coros, uma aterrissagem de paraquedas, orações, discursos e slogans revolucionários, indica o programa oficial.

O marco dos 40 anos - sinônimo de maturidade - é simbólico no mundo muçulmano: é a idade que, segundo a tradição, Maomé recebeu a revelação divina e começou a transmitir o Alcorão.

Com informações da AFP