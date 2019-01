Indústria do plástico anuncia investimento de US$ 1 bilhão para combater poluição

Algumas das maiores empresas responsáveis pela fabricação e uso dos plásticos anunciaram, nesta quarta-feira (16), uma aliança para combater a poluição, principalmente nos oceanos. Entre as companhias estão gigantes do setor de química e petroquímica como Braskem, BASF, Dow, LyondellBasell, Shell Chemical, DSM, e grandes grupos de bens de consumo, como a Procter & Gamble.

Ao todo, são 30 empresas, que já arrecadaram US$ 1 bilhão para investimentos em ações de combate à poluição. A expectativa é que a associação ganhe adeptos, e que o valor chegue a US$ 1,5 bilhão. No último ano, o plástico se tornou o grande vilão de ambientalistas, preocupados com a poluição gerada por esse material e suas graves consequências, principalmente nos oceanos.

Canudinhos e outros descartáveis têm sido alvo de projetos para banir seu uso, e empresas têm sido mais cobradas pelo impacto ambiental gerado. A AEPW (em português, Aliança para o Fim dos Resíduos Plásticos), como foi chamado o grupo, surge nesse contexto. Segundo a entidade, ainda não há metas específicas para as ações. As iniciativas deverão ser anunciadas nos próximos meses.

Para escolher o destino dos produtos, a associação deverá formar um conselho que aprovará os projetos. Entre as linhas de atuação, há uma previsão de formar parcerias com prefeituras e governos para construir sistemas de gestão de resíduos. O foco inicial deverá ser a Ásia, devido à alta concentração de plásticos no oceano na região, mas ainda não há negociações em andamento.

Além disso, serão aplicados recursos na firma norte-americana de combate ao lixo nos oceanos, a Circulate Capital. A ideia é desenvolver tecnologias e modelos de negócios para prevenir e gerir os plásticos no oceano.

Outra iniciativa que será apoiada é a Renew Oceans, que tem como objetivo de capturar os resíduos plásticos antes que eles cheguem ao oceano nos dez rios que transportam a maior parte destes resíduos.