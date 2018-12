Indiana corta pênis de vizinho que a assediava

Uma indiana cortou o pênis de um vizinho que a assediava e, depois, levou-o para o hospital - anunciou a polícia local nesta quinta-feira (27). A mulher de 47 anos e dois cúmplices masculinos levaram o homem, de 27 anos, para uma zona industrial isolada de Mumbai, a capital econômica do país. Lá, cortaram seu pênis.

"Prendemos a mulher e dois cúmplices. Ela reconheceu que planejou cortar o pênis de seu admirador por seu constante assédio", disse à AFP o oficial de polícia Gajanan Kabdule.

O indivíduo pediu para fazer sexo com esta mãe de dois filhos, e ela informou o marido do assédio. O episódio provocou uma briga no casal. "Recuperamos a faca e as partes genitais, e os três acusados estão detidos. Estamos investigando o caso", declarou Kabdule.

O homem foi operado em estado crítico e continua no hospital, onde se encontra estável.

Em 2017, uma indiana cortou o pênis de um homem, depois que ele tentou violentá-la no estado de Kerala. Os números da violência sexual são altos na Índia. Em média, foram mais de 100 denúncias de estupro por dia em 2016, segundo os últimos dados oficiais.