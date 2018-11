Índia: bebê cai em trilhos de trem e escapa ileso

Um bebê que caiu nos trilhos de um trem em uma estação indiana se salvou ao ficar preso no espaço entre a linha férrea e a plataforma, incidente difundido amplamente nas redes sociais nesta quinta-feira (22).

O caso, filmado por um celular em Mathura, no estado de Uttar Pradesh (norte), mostra como o trem passa por cima da menina de um ano, diante do desespero dos viajantes.

Segundo os meios de comunicação indianos, a menina caiu quando os pais desciam do trem entre os empurrões da multidão.

O bebê ficou no chão, de costas, em um pequeno espaço. Antes que seus pais conseguissem resgatá-la, o trem voltou a andar.

A criança não se moveu e, assim que o trem deixou a estação, um homem pôde retirá-la.

As autoridades lembraram a importância da segurança em um país onde os meios de transporte comuns costumam estar lotados. "Fazem campanhas de sensibilização para impedir que os viajantes vão no teto ou de pé no estribo do trem", declarou G K Bansal, porta-voz do serviço ferroviário.

A cada ano, 15 mil passageiros morrem em decorrência de acidentes ferroviários na Índia, segundo dados oficiais de 2012.