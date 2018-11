Incêndios na Califórnia deixam 50 mortos e uma centena de desaparecidos

Equipes de resgate prosseguem, nesta quarta-feira, em busca de corpos no incêndio que arrasou várias áreas da Califórnia, enquanto milhares de bombeiros combatem as chamas que deixaram 50 mortos até o momento. A maioria das mortes (48) foi causada pelo chamado "Camp Fire", o incêndio mais letal do estado desde que se tem registros e que devastou a cidade de Paradise, de 26.000 habitantes, no sopé das montanhas de Sierra Nevada e ao norte da capital Sacramento, e seus arredores.

>Incêndio florestal mata vítimas carbonizadas dentro de veículos nos EUA

A lista de mortos pelo "Camp Fire" pode aumentar, já que a polícia de Butte County publicou nesta quarta-feira uma lista de 104 moradores da região dos quais seus familiares não têm notícias.

Já o "Woolsey Fire", foco ao norte de Los Angeles, deixou dois mortos. Os incêndios forçaram a evacuação de mais de 250.000 pessoas, enquanto ao menos seis indivíduos foram detidos desde segunda-feira acusados de roubos em casas evacuadas em Butte County.

Fuga



Paradise, lar de muitos aposentados, foi praticamente reduzida a cinzas pelas chamas do violento "Camp Fire". Alguns moradores disseram que tiveram de fugir do incêndio a pé e com pouco mais do que estavam usando, enquanto outros escaparam com seus veículos através de túneis de fumaça e fogo em estradas cheias de carros abandonados.

Melissa Schuster, integrante da administração local, declarou à ABC News que a cidade inteira "é agora um deserto tóxico". "Temos equipes forenses que precisam ir de casa em casa e de veículo em veículo", explicou.

O "Camp Fire", que começou na quinta-feira, destruiu 7.600 casas e 260 empresas em Paradise, arrasou 56.000 hectares em Butte County e está contido em apenas 35%, segundo o Corpo de Bombeiros da Califórnia (Cal Fire).

Este condado passou por uma estação seca incomum, com uma quantidade mínima de chuvas em mais de 30 semanas. Mais de 5.600 bombeiros combatem as chamas, alguns chegando de pontos distantes dos EUA, como os estados de Washington e Texas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que no sábado gerou polêmica ao acusar a Califórnia de "má gestão" florestal, afirmou nesta quarta-feira que apoiava a população do estado e que tinha falado com o governador democrata, Jerry Brown.

Mais controle

O "Woolsey Fire", que também começou na quinta-feira, arrasou 39.300 hectares e está 40% contido pelos bombeiros. De acordo com o Cal Fire, cerca de 3.500 bombeiros combatem este incêndio. "Estamos apenas começando a dominar esse incêndio", declarou o capitão Brian McGrath, do Corpo de Bombeiros do Condado de Ventura.

"Eu não estou sentindo a quantidade de vento (que era antes) e está um pouco mais frio", explicou ele. O "Woosley Fire" destruiu 435 prédios, incluindo o centenário Paramount Ranch, onde a HBO estava filmando "Westworld" e outras séries de sucesso.

Mas o Cal Fire alertou que outros 57 mil prédios ainda estão ameaçados. Este incêndio devorou mansões e traileres na cidade costeira de Malibu, lar das celebridades de Hollywood.

Entre os que perderam suas casas está a cantora Miley Cyrus, que tuitou: "Minha casa se foi, mas as recordações compartilhadas com a família e os amigos permanecem firmes".

"Grande catástrofe"

O presidente Trump declarou na segunda-feira "uma grande catástrofe no estado da Califórnia e ordenou ajuda federal adicional", atendendo ao pedido das autoridades locais. A declaração libera fundos para os condados de Butte, Los Angeles e Ventura.

Antes, Trump tinha despertado a ira das autoridades locais depois de garantir que "a pobre condução florestal" no estado talvez tivesse levado a tais danos. O governador da Califórnia, Jerry Brown, declarou, por sua vez, que a tendência é que os incêndios piorem nos próximos anos.

"Infelizmente, a ciência séria nos diz que o calor, a seca, todas essas coisas vão-se intensificar", alertou.