Incêndio em edifício em Paris deixa dez mortos e 30 feridos

Dez pessoas morreram e 30 ficaram feridas na madrugada desta terça-feira (5) em um incêndio em um prédio em Paris, que pode ter sido intencional, segundo as autoridades, que anunciaram a detenção de uma mulher.

O incêndio em um dos últimos andares do edifício de oito pisos, situado no 16º distrito de Paris, uma área nobre da cidade, foi um dos mais letais na capital francesa nos últimos anos. Seis bombeiros morreram.

"Tivemos que realizar vários resgates, especialmente de pessoas que se refugiaram nos telhados", disse o porta-voz dos bombeiros, Clément Cognon.

As fotografias do Corpo de Bombeiros mostram as chamas nas janelas dos últimos andares do imóvel e os oficiais subindo as escadas para resgatar os moradores aterrorizados.

"Uma pessoa que mora no edifício foi detida. Uma mulher de 40 anos, que já teve problemas psicológicos", afirmou o procurador de Paris, Rémy Heitz.

Uma investigação foi aberta por "destruição voluntária por meio de incêndio, com consequências fatais", disse o procurador.