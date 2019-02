Incêndio deixa um morto e mais de 50 feridos em Buenos Aires

Um incêndio em um prédio no centro de Buenos Aires deixou uma pessoa morta nesta sexta-feira (1) e mais de 50 feridos, quatro deles com gravidade, informaram as autoridades da capital argentina.

De acordo com o Ministério da Saúde de Buenos Aires, uma mulher de 55 anos morreu em consequência da inalação de fumaça em um hospital próximo.

Além disso, quatro pessoas ficaram gravemente feridas com queimaduras. Entre os feridos que são tratados em hospitais próximos, há oito menores de idade afetados pela inalação da fumaça.

"Atendemos 60 pessoas no local e transferimos outras 52 para hospitais, algumas devido à inalação de fumaça, outras devido à intoxicação por monóxido de carbono", disse Oscar Valcarce, funcionário de serviços de emergência, a um canal local.

O incêndio no Hotel Las Naciones, localizado na rua Corrientes, a poucos metros do emblemático Obelisco, no coração da capital argentina, foi declarado por volta das 16h30 (horário de Brasília) e controlado aproximadamente uma hora depois pelos bombeiros.

As causas do incêndio, que começou no quinto andar, mas se expandiu rapidamente até o topo do prédio, ainda são desconhecidas.