Idosa de 102 anos se torna pessoa mais velha do mundo a saltar de paraquedas

Idade é só um número para Irene O'Shea, uma tataravó australiana que completou 102 anos no domingo (9) e escolheu comemorar saltando de paraquedas. Além do aniversário, a idosa também celebrou um novo recorde: se tornou a pessoa mais velha do mundo a saltar de paraquedas, segundo a empresa que realizou o salto, SA Skydiving.

O'Shea pulou do avião quando estava a 14 mil pés de altura (cerca de 4,2 km) e atingiu a velocidade de 220km/h. O salto, guiado por um profissional de paraquedismo, é o terceiro da vovó radical, que se apaixonou pela adrenalina de pular de paraquedas aos 100 anos - no aniversário seguinte, aos 101, ela repetiu o feito.

"Eu me senti normal, o mesmo de sempre", disse ela ao jornal australiano The Advertiser sobre o salto em Langhorne Creek, uma cidade no sul da Austrália. Embora seus netos e bisnetos tenham afirmado à publicação que a idosa é viciada em adrenalina, ela discorda: "Até onde eu sei, eu sou como todo mundo, só uma pessoa normal", disse.

Irene O'Shea aproveita a visibilidade dos saltos para promover uma campanha de arrecadação de fundos para um instituto de pesquisa de doenças neuromotoras degenerativas australiano Foto: Bryce Sellick/Matt Teager/SA SKYDIVING/AFP

Mas, saltar de paraquedas, para ela, não é só um momento de diversão. A idosa aproveita a visibilidade que ganha para conscientizar a população sobre os perigos da esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que afeta o sistema neurológico e que matou sua filha, Selagh FitzHenry, aos 67 anos.

"Eu perdi minha filha para essa doença terrível há dez anos, e eu sinto muita falta dela", disse a idosa, que move uma campanha de arrecadação de fundos para um instituto de pesquisa de doenças neuromotoras degenerativas australiano, o Motor Neurone Disease Association of South Australia.

No último ano, O'Shea arrecadou 12 mil dólares australianos (cerca de R$ 33 mil) impulsionados por uma 'vaquinha online' que levava sua foto saltando de paraquedas. Este ano, seguindo a mesma tática de divulgação, a expectativa é ultrapassar 10 mil dólares australianos novamente.

Com o salto bem-sucedido, O'Shea bate o recorde de pessoa mais velha a saltar de paraquedas, desbancando o americano Kenny Meyer, que ostentou o título por apenas 194 dias, após saltar em julho deste ano.