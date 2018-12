Homenagem a Nelson Madela tem show de Beyoncé na África do Sul

A estrela americana Beyoncé foi, neste domingo (2), a principal figura de um show em Joanesburgo, na África do Sul, junto com outros artistas como Ed Sheeran, Jay-Z e Usher, para homenagear a vida de Nelson Mandela.

Este show foi o ponto alto de uma série de acontecimentos organizados pelo centenário do nascimento de Nelson Mandela, em 1918, figura histórica da luta contra o apartheid.

Durante o show, no estádio de Joanesburgo, Beyoncé e o marido Jay Z apresentaram uma versão pocket do show da turnê "On the Run II”. Um dos destaques foi o momento da música "Nice", em que o casal dividiu o palco com Pharrell Williams, co-autor e co-produtor dessa faixa.