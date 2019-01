Homem morre depois de entrar em jaula de leões na Índia

Um homem morreu após ser atacado por um leão quando pulou os muros de um zoológico e entrou em sua jaula, no norte da Índia, informaram as autoridades, nesta segunda-feira (21).

No domingo, o homem escalou um muro de seis metros e entrou na área restrita, onde havia quatro leões do Zoológico Chhatbir, no estado de Punjab.

Os funcionários do estabelecimento correram para resgatá-lo quando ouviram seus gritos.

"Foi um intruso no zoológico. O levamos para o hospital, mas sucumbiu às feridas", afirmou Roshan Sunkaria, do Departamento Florestal do estado.

Por enquanto as autoridades não conseguiram entrar em contato com a família da vítima.

Aviso

O zoológico aumentou os avisos de perigo e recomendou aos visitantes que sempre estejam acompanhados de um guia.

O leão asiático que atacou o homem é uma espécie em risco de extinção.

Existem cerca de 500 leões asiáticos e todos vivem no santuário Gir, no oeste da Índia, no estado Gujarat.