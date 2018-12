Homem mais velho dos EUA morre aos 112 anos

Morreu aos 112 anos Richard Overton, veterano da Segunda Guerra Mundial que era o homem mais velho dos Estados Unidos. Overton, que morava em Austin, Texas, morreu na quinta-feira em uma casa de reabilitação, disse seu primo, Volma Overton Jr., ao jornal Austin-American Statesman. Ele havia sido hospitalizado no início do mês com pneumonia, disse o jornal.

A longevidade de Overton e seu status de veterano americano mais velho da Segunda Guerra Mundial fizeram dele uma celebridade nos últimos anos. Em 2013, ele visitou Washington e se reuniu com o presidente Barack Obama na Casa Branca.

A rua onde ele morava em Austin foi rebatizada de "Richard Overton Avenue" em seu aniversário de 111 anos. Overton nasceu em 11 de maio de 1906 no Texas. Ele serviu no Exército dos EUA no Pacífico de 1942 a 1945.

Depois de voltar para casa, Overton trabalhou em lojas de móveis e para o escritório do tesoureiro estadual. Overton passou seus últimos anos sentado em sua varanda fumando charutos e tomando café ou Coca-Cola com um pouco de uísque, disse o Statesman. Ele foi casado duas vezes, mas não teve filhos.

De acordo com o Gerontology Research Group, o homem mais velho do mundo é Masazou Nonaka, de 113 anos, do Japão.