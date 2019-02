Homem mais rico do mundo acusa tabloide de chantagem com fotos pessoais

Jeff Bezos, CEO da Amazon, disse que o tabloide americano "National Enquirer" de "extorsão e chantagem". A publicação ameaça, segundo ele, publicar fotos pessoais reveladores do "homem mais rico do mundo" (ranking da revista Forbes).

Ele detalhou as revelações, nesta quinta-feira, no site Medium.com. Bezos afirmou que o tabloide tentou fechar um negócio para não publicar as fotos explícitas. No mês passado, a publicação publicou mensagens entre Bezos e ex-âncora de TV Lauren Sánchez. Investigadores privados tentaram descobrir como a "National Enquirer" obteve as mensagens.

Divórcio

Em janeiro, o milionário americano anunciou que está se divorciando de sua esposa depois de 25 anos de casamento. "Queremos informar às pessoas sobre um acontecimento em nossas vidas", escreveram Bezos, de 54 anos, e sua esposa Mackenzie, de 48 anos, no Twitter.

"Decidimos nos divorcia e seguir com nossas vidas como amigos".

"Continuamos sendo uma família, continuamos sendo bons amigos", concluem, depois de explicar que durante seus 25 anos de casamento estiveram "associados em empresas e projetos".

MacKenzie Bezos é uma romancista cuja obra mais conhecida é "The Testing of Luther Albright". Foi uma das primeiras funcionárias da Amazon e, em 2014, fundo a plataforma contra assédios ByStander Revolution.