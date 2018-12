Grã-Bretanha proíbe venda de filhotes de cão e gato em pet shops

A Grã-Bretanha irá proibir a venda de cães e gatos de menos de 6 meses em pet shops do país, para conter a exploração e os maus-tratos de que estes animais são vítimas, anunciou o Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais (Defra).

"Quem deseja comprar ou adotar um cão ou gato de menos de 6 meses terá que procurar um criador ou abrigo", anunciou o Defra.

Pesquisas feitas anteriormente mostram que 95% da população é favorável a esta lei, que será implementada em 2019, segundo o governo. Ela se chamará Lucy's Law, em homenagem à cadela da raça Cavalier King Charles Spaniel resgatada de uma "fazenda de filhotes" no País de Gales em 2013.

Um dos objetivos da nova lei é "pôr fim às condições terríveis nos criadouros de filhotes" que inundam o mercado, principalmente os muito grandes, alguns sem licença.

Além disso, as pet shops só serão autorizadas a negociar com abrigos que respeitem o bem-estar dos animais, ou diretamente com os criadouros.

A organização beneficente Britain's People's Dispensary for Sick Animals (PDSA) estima que 49% da população do Reino Unido possua pelo menos um animal, com 11,1 milhões de gatos, 8,9 milhões de cães e 1 milhão de coelhos.