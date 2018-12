Governo da Colômbia investiga plano para matar Duque

Autoridades colombianas investigam uma possível conspiração envolvendo venezuelanos para assassinar o presidente Iván Duque. O ministro das relações exteriores da Colômbia, Carlos Holmes, disse que os serviços de inteligência colombianos ficaram sabendo de supostos planos para matar Duque, e que as prisões de três venezuelanos portando armas nos últimos dias aumentaram as preocupações.

"Com imensa preocupação e condenação, quero informar à comunidade internacional que nos últimos meses, investigações de inteligência estão em andamento sobre possíveis ataques à vida do presidente", disse Holmes em vídeo no Twitter. O vídeo de 90 segundos não citou evidências e evitou dizer se as autoridades confirmaram a existência da conspiração.

Holmes pediu que os colombianos ajudem com qualquer informação que possa afetar a segurança do presidente.

Duque, que tomou posse em agosto, tem liderado um esforço diplomático para isolar o governo socialista da Venezuela. A Colômbia diz que a vitória eleitoral de Nicolás Maduro em maio foi ilegítima e pede que o presidente convoque novas eleições em que todos os seus oponentes possam concorrer. Já Maduro vem proferindo palavras cada vez mais duras contra a Colômbia, acusando o país vizinho de conspirar com os Estados Unidos para retirá-lo do poder.