Funcionários usam espadas para expulsar assaltantes de joalheria; vídeo

Três funcionários de uma joalheria em Ontário, no Canadá, brandiram espadas contra criminosos e evitaram um assalto. A tentativa do crime foi filmada por câmeras de segurança no estabelecimento, e o vídeo foi divulgado pela polícia canadense. O caso ocorreu em 29 de novembro.

Conforme a imprensa local, os criminosos quebraram a janela da joalheria à luz do dia e tentaram subir uma mureta que dava acesso ao interior do local. No entanto, os empregados perceberam a ação e empunharam espadas para expulsar o bando. Conforme a polícia local, as espadas eram usadas como decoração da joalheria.

Nenhum dos empregados ficou ferido no confronto, de acordo com a agência de notícias Reuters. Os criminosos fugiram e seguem foragidos.