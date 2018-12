França suspende elevação de imposto sobre combustíveis em 2019

A França cancelou todas as elevações do imposto sobre os combustíveis previstas para 2019, informou nesta quarta-feira o ministro da Ecologia, François de Rugy, após semanas de violentos protestos dos chamados "coletes amarelos".

As altas do imposto sobre os combustíveis previstas para a partir de 1º de janeiro estão "suspensas no ano de 2019" em sua totalidade, disse François de Rugy ao canal de televisão BFM.

A decisão visa afastar os temores da sociedade de que a elevação do imposto seja retomada após o fim dos protestos, acrescentou o ministro.