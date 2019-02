Força Armada da Venezuela reitera lealdade a Maduro e diz estar 'em alerta'

A Força Armada venezuelana se declarou, nesta terça-feira (19), em "alerta" para evitar uma violação do território com a entrada anunciada de ajuda humanitária no sábado passado (16).

O ministro da Defesa, Vladimir Padrino, disse que as forças continuarão posicionadas ao longo das fronteiras do país para impedir potenciais violações territoriais.

Padrino, em declarações transmitidas pela TV estatal, disse que os oficiais e soldados venezuelanos são “obedientes e subordinados” ao presidente Nicolás Maduro, que não é mais reconhecido como chefe de Estado legítimo por 50 países.

O ministro disse que a oposição terá de passar por cima “de nossos cadáveres” para depor Maduro e impor um novo governo.

Aqueles que tentarem ser presidentes aqui na Venezuela... terão de passar por cima de nossos cadáveres

Padrino estava se referindo ao líder da oposição, Juan Guaidó, que invocou a Constituição para assumir o posto de presidente interino, denunciando Maduro como ilegítimo.

O chefe militar acusou Trump de ser "arrogante" por pedir às forças armadas venezuelanas que aceitem a anistia oferecida pelo líder da oposição Juan Guaidó e a romper com Maduro, avisando que, do contrário, "perderão tudo".

"Aqui temos presidente, aqui temos o comandante-em-chefe, Nicolás Maduro", enfatizou.