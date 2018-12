Foguete tripulado cruza fronteiras do espaço pela primeira vez

Um foguete da Virgin Galactic com dois pilotos a bordo voou mais alto que nunca, ultrapassando o que o Exército americano considera as fronteiras do espaço e se tornando o primeiro voo tripulado desde 2011 a realizar o feito a partir do solo americano. Os Estados Unidos não tinham mandado ninguém para o espaço a partir do seu território desde o fim do programa de ônibus espaciais da Nasa em 2011, e utiliza os foguetes russos Soyuz para levar astronautas à Estação Espacial Internacional (ISS).

Desde então as empresas privadas que tentam construir veículos capazes de enviar astronautas ao espaço travam uma batalha comercial. A Virgin Galactic superou uma etapa importante desta disputa nesta quinta-feira, quando seu aparelho VSS Unity conseguiu atingir uma altura de 82,7 quilômetros.

O VSS Unity não decolou diretamente da Terra; foi transportado por um avião de carga que saiu do Porto Espacial e Aéreo de Mojave, na Califórnia, com dois pilotos a bordo. "Bem-vindo ao espaço", escreveu o grupo no Twitter.

"Viajamos a Mach 2,9 (cerca de 3.550 km/h). Isso é 2,9 vezes a velocidade do som", apontou. O Exército americano considera que a fronteira do espaço se encontra a 80,4 km.

O voo representa uma vitória para esta sociedade espacial fundada pelo britânico Richard Branson, que quer enviar turistas ao espaço por 250.000 dólares o assento. Branson, que em novembro afirmou na rede CNN que esperava ver seus pilotos chegarem ao espaço "antes do Natal", escreveu nesta quinta-feira em um comunicado: "Hoje, pela primeira vez na história, uma nave tripulada construída para levar passageiros chegou ao espaço".

A Nasa pagou a Virgin Galactic para que o VSS Unity voasse com quatro experimentos de ciência e tecnologia espacial "fazendo deste voo da Virgin Galactic o primeiro a gerar fundos", disse a companhia.