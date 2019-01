Explosão em padaria em Paris deixa dois mortos e quase 50 feridos

Dois bombeiros morreram, e quase 50 pessoas ficaram feridas, neste sábado (12), em uma forte explosão em uma padaria no centro de Paris - informou a Polícia, que aponta um vazamento de gás como possível origem da deflagração. Pelo menos 47 pessoas se feriram na explosão sentida, inclusive, nos prédios próximos. Entre os feridos, há dez em estado grave.

"Houve uma explosão grave, certamente provocada por um vazamento de gás. O balanço de vítimas é grave", declarou o ministro do Interior, Christophe Castaner, que foi ao local, onde 200 bombeiros trabalham para apagar as chamas e prestar os primeiros-socorros.

Um incêndio foi o gatilho da explosão, registrada às 9h locais, no distrito IX da capital, perto do Museu Grévin e em uma região com vários hotéis.

Tudo indica que se trate de uma "explosão de origem acidental, causada por um vazamento de gás", declarou o procurador de Paris, Rémy Heitz, que foi para a região do acidente junto com outros membros do governo. As autoridades mantinham um cordão de isolamento ao redor do setor.

"Estávamos dormindo, quando ouvimos um barulho. Achamos que fosse um terremoto", contou à AFP uma adolescente que vive em uma rua próxima.

"Descemos e vimos um prédio em chamas", disse seu irmão.

A explosão se deu quando os bombeiros, que foram alertados sobre o vazamento de gás, estavam dentro do prédio. A potência deflagradora quebrou janelas dos prédios vizinhos.

"Todas as janelas do nosso apartamento quebraram. Todas as dobradiças das portas que estavam abertas pularam. Para sair do meu quarto, tive que andar por cima da porta. As crianças estavam muito assustadas. Não conseguiam sair do quarto", relatou Claire Sallavuard, que vive no mesmo prédio da padaria, situada no térreo.

A família teve de ser retirada do primeiro andar de escada pelos bombeiros.

Feridos evacuados de helicóptero

Imagens que circulavam nas redes sociais mostravam a rua coberta de escombros, e chamas saindo do térreo do imóvel afetado. Nas ruas próximas, vários turistas, de mala nas mãos, deixavam os hotéis desta zona central da capital francesa, constatou uma repórter da AFP.

Já os moradores saíam de suas casas de pijama. Um homem descalço, coberto de poeira, estava sendo atendido pelos serviços de emergência. A alguns metros dali, um grupo de cerca de dez pessoas, com ferimentos sobretudo na cabeça, recebiam atendimento médico.

Vários feridos foram retirados de helicópteros, que pousaram na Place de l'Opéra, diante do olhar surpreso de turistas e de parisienses. A polícia pediu à população que se mantenha afastada do local para não atrapalhar os serviços de emergência.

A Procuradoria de Paris abriu uma investigação para identificar a causa exata do incidente. Em Paris, vários prédios estão conectados ao sistema de gás natural da cidade, mas as explosões por vazamento de gás são pouco frequentes.