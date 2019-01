Explosão de tubulação de combustível deixa ao menos 66 mortos no México

Ao menos 66 pessoas morreram e 76 ficaram feridas em uma explosão de uma tubulação de combustível, no estado de Hidalgo, no centro do México.

O oleoduto pegou fogo enquanto centenas de moradores da cidade de Tlahuelilpan tentavam roubar o combustível de um vazamento, segundo o governo.

"Lamento muito a grave situação em que se encontra Tlahuelilpan por causa da explosão de um duto. Peço a todo o governo para prestar ajuda às pessoas no local", disse Andrés Manuel López Obrador por meio do Twitter.

De acordo com a petrolífera estatal Petróleos Mexicanos, a explosão foi derivada da manipulação de uma aquisição clandestina por roubo de combustível no oleoduto Tuxpan-Tula. No entanto, o acidente não afetará o fornecimento de gasolina na Cidade do México, segundo a companhia.