Explosão de carro-bomba deixa ao menos oito mortos em Bogotá

A explosão de um carro-bomba deixou ao menos oito mortos e 41 feridos nesta quinta-feira (17) em Bogotá, capital da Colômbia, afirmou o prefeito, Enrique Peñalosa. O incidente ocorreu dentro da Academia de Polícia General Santander.

Segundo o jornal El Tiempo, testemunhas relataram que um homem chegou até a portaria da escola e, ao ficar detido pelos controles de segurança, acelerou o veículo e o jogou contra uma parede. O condutor também morreu. Imagens das TVs locais mostravam os restos de um carro incinerado.

O atentado ainda não foi reivindicado, mas guerrilheiros comunistas do Exército de Libertação Nacional (ELN) têm aumentado os ataques contra alvos policiais, na Colômbia, nos últimos meses, no meio de um impasse político que os opõe ao presidente direitista Ivan Duque.