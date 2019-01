Exército de Israel bombardeia alvos iranianos na Síria

O exército de Israel anunciou, na noite deste domingo (20) -madrugada de segunda-feira (21) no horário local- que estava realizando bombardeios contra alvos iranianos na Síria após ter interceptado um foguete lançado do território sírio. Além de anunciar o bombardeio, o exército advertiu as forças sírias contra "qualquer tentativa de bombardear o território ou as forças de Israel".

Segundo a mídia síria, fontes militares do país disseram que Israel lançou um "ataque intenso por ondas consecutivas de mísseis guiados", mas que as defesas aéreas da Síria destruíram a maior parte dos "alvos hostis".

Testemunhas em Damasco afirmaram que fortes explosões foram ouvidas durante a noite por quase uma hora. Os bombardeios vieram após ataques feitos além da fronteira síria no domingo -o país disse ter repelido um ataque aéreo israelense, enquanto Israel diz ter interceptado um míssil lançado nas colinas de Golã.

"Temos uma política permanente, de atacar as trincheiras iranianas na Síria e machucar quem quer que tente nos machucar", disse mais cedo o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.