Ex-advogado de Trump sentenciado a 3 anos de prisão

Michael Cohen, ex-advogado de Donald Trump, foi condenado nesta quarta-feira (12) a cumprir três anos de prisão por crimes cometidos enquanto trabalhava para o presidente, entre eles mentir para o Congresso sobre um negócio na Rússia e comprar o silêncio de duas mulheres que afirmavam ter tido casos com o republicano.

Ele também terá que pagar cerca de US$ 2 milhões (R$ 7,7 milhões) em penalidades pelos crimes cometidos.

"Era minha função encobrir seus atos sujos", afirmou o ex-conselheiro jurídico do magnata. A decisão foi tomada pelo juiz federal William H. Pauley 3º em um tribunal de Manhattan. Cohen, 52, compareceu à corte ao lado da mulher e dos filhos.

Ao juiz, Cohen fez um discurso emocionado e assumiu responsabilidade por crimes como violação fiscal, mentir a um banco e comprar o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels e da ex-modelo da Playboy Karen McDougal para não prejudicar a campanha à Presidência de Trump.

"Minha fraqueza pode ser caracterizada como uma lealdade cega a Donald Trump", afirmou à corte.

O juiz, em sua decisão, afirmou que as instituições democráticas do país dependem da honestidade de nossos cidadãos ao lidar com o governo. Ele qualificou os crimes como sérios, particularmente pelo fato de Cohen ser advogado.