Europa não vai reabrir acordo do Brexit, repete líder a Theresa May

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse nesta quinta-feira (7) à primeira-ministra britânica, Theresa May, que o acordo fechado entre as partes para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) não será reaberto.

Em comunicado conjunto divulgado após uma reunião em Bruxelas, Juncker (que comanda o braço executivo da UE) se mostra disposto a fazer adendos à declaração política que acompanha o acordo, "a fim de torná-lo mais ambicioso em termos de teor e agilidade no que se refere à relação futura" entre a UE e o Reino Unido.

Os líderes informaram que devem voltar a se encontrar antes do fim de fevereiro para avaliar o andamento das tratativas visando ao brexit.

A separação do Reino Unido do bloco está marcada para entrar em vigor em 50 dias, em 29 de março.

O pomo da discórdia do pacto apresentado em novembro de 2018 é o dispositivo previsto para evitar o restabelecimento de controles rigorosos de mercadoria na fronteira entre a Irlanda do Norte (parte do Reino Unido) e a República da Irlanda (Estado membro da UE).

A ideia de que uma união aduaneira temporária poderia colocar sob o mesmo guarda-chuva Europa e os então "livres" territórios britânicos causa arrepios em dezenas de parlamentares em Londres, o que vem impedindo a aprovação do acordo no Legislativo.

No fim de janeiro, o Parlamento apontou sua condição para endossar o texto: a exclusão do dispositivo, conhecido em inglês como "backstop".