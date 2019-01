Especialista da ONU viaja à Turquia para investigar assassinato de Khashoggi

A relatora especial da ONU sobre execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias, Agnès Callamard, foi recebida nesta segunda-feira (28) por dois ministros turcos, no primeiro dia de uma visita à Turquia centrada na morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

"Me reuni com @AgnèsCallamard (...) que está na #Turquia para investigar o assassinato de Jamal Khashoggi", anunciou de manhã no Twitter o chefe da diplomacia turca, Mevlüt Cavusoglu, junto com uma foto da reunião.

A relatora foi recebida mais tarde pelo ministro turco da Justiça, Abdulhamit Gül, informou seu gabinete, sem detalhar o conteúdo do encontro.

Durante a sua visita de vários dias, Callamard tentará esclarecer a morte, em 2 de outubro de 2018, do jornalista Jamal Khashoggi, colaborador do Washington Post, assassinado por agentes sauditas no consulado de seu país em Istambul.

Quase quatro meses depois de sua morte, o corpo do jornalista continua desaparecido.

Este homicídio mergulhou a Arábia Saudita em uma grave crise diplomática e manchou a reputação do príncipe herdeiro, Mohamed Bin Salman, que foi acusado por responsáveis americanos e turcos de ter ordenado o assassinato.

Riad atribuiu a morte a elementos "incontroláveis". O julgamento contra 11 suspeitos começou no início de janeiro na Arábia Saudita e o procurador-geral pediu pena de morte para cinco deles.

Kenneth Roth, diretor da Human Rights Watch, destacou, por sua vez, que Callamard é uma "relatora especial" e não tinha autoridade para falar em nome da ONU.