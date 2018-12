Entregador come lanche de clientes durante delivery na Índia

O funcionário de uma empresa de entrega de alimentos na Índia foi flagrado comendo parte da comida do cliente antes de concluir a entrega. O vídeo com o flagrante foi publicado em redes sociais. No Twitter, a imagem foi compartilhada 6,7 mil vezes.

De acordo com a BBC, o homem que aparece lanchando é um funcionário da Zomato, empresa que atua em diversas cidades da Índia. O flagrante ocorreu na cidade Madurai, no sudeste do país.

This is what happens when you use coupon codes all the time. 😂 Watch till end. pic.twitter.com/KG5y9wUoNk — Godman Chikna (@Madan_Chikna) 10 de dezembro de 2018

Em um comunicado nas redes sociais, a empresa afirmou que o funcionário que foi filmado comendo o lanche que deveria ser entregue foi afastado e informou que tem "tolerância zero" contra esse tipo de conduta.

We take food tampering very seriously.



For more details: https://t.co/cHuLX1Bs4n — Zomato India (@ZomatoIN) 10 de dezembro de 2018

"Nós falamos com ele por muito tempo e entendemos que isso [se alimentar da comida paga pelo cliente] foi um erro humano no julgamento, nós o tiramos da nossa plataforma", informou a Zomato.

A empresa afirmou ainda que educa seus funcionários para evitar tipo de conduta.