Egito apresenta tumba e sarcófagos descobertos em necrópole de Luxor

Uma tumba, sarcófagos e objetos funerários do antigo Egito descobertos recentemente em uma necrópole de Luxor, sul do país, foram apresentados neste sábado. As descobertas, feitas por missões arqueológicas egípcias e francesas, foram apresentadas à imprensa diante do célebre templo funerário da rainha Hatshepsut, próximo à necrópole de Asasif, na margem ocidental de Luxor.

Missões arqueológicas egípcias e francesas foram responsáveis pelas descobertas em Luxor AFP

A necrópole era destinada aos nobres e representantes dos círculos ligados aos faraós. Segundo o Ministério de Antiguidades egípcio, a tumba descoberta data do Império Médio (Décima Primeira e Décima Segunda dinastias) e pertence a "Thaw-Irkhet-If", supervisor das mumificações no templo de Mout, localizado no célebre sítio de Karnak, também em Luxor.

A tumba descoberta data do Império Médio (Décima Primeira e Décima Segunda dinastias) AFP

O Conselho Supremo de Antiguidades egípcio descobriu "uma nova tumba, com pinturas muito belas", indicou o ministro de Antiguidades, Khaled al-Anani, em entrevista coletiva.

A tumba contém "descobertas numerosas", assinalou, como dois sarcófagos, estátuas e cerca de mil estatuetas de madeira, cerâmica ou argila.