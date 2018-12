Duas pessoas com armas falsas provocam pânico em aeroporto de Paris

Duas pessoas com armas de brinquedo provocaram uma onda de pânico nesta quarta-feira (26) no aeroporto parisiense Roissy-Charles de Gaulle. Ambas foram detidas e liberadas horas mais tarde, segundo fontes próximas à investigação.

Detidos pela manhã, os dois homens envolvidos foram liberados e o caso foi arquivado, informaram na quarta-feira à tarde a procuradoria de Bobigny, no norte de Paris. Os passageiros foram retirados do Terminal 2 durante 45 minutos depois do incidente, que aconteceu por volta das 8H30 (5H30 de Brasília).

Um passageiro deu o alerta ao afirmar que viu "dois adultos que não falavam francês com armas em uma mala", disse uma fonte próxima à investigação. "Aconteceu uma onda de pânico no Terminal 2 quando as pessoa viram as armas", completou a fonte.

Os envolvidos eram dois amigos, um francês e um russo. O primeiro deles pousou nesta quarta-feira no aeroporto de Roissy e ficou com o segundo para lhe entregar o presente de Natal de seu filho, segundo a fonte próxima à investigação.

O presente era uma réplica do Famas, um rifle de assalto usado pelo exército francês. Como o brinquedo era grande demais para ser guardado em uma mala, um dos homens decidiu desmontá-lo no meio do terminal, causando pânico entre os passageiros.