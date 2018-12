Dois turistas vietnamitas morreram e outros dez ficaram feridos nesta sexta-feira (28), quando uma bomba colocada do lado da estrada explodiu perto do ônibus em que viajavam rumo às pirâmides de Gizé, perto do Cairo, informou o ministério do Interior egípcio.

Segundo um comunicado oficial, havia 14 turistas vietnamitas no ônibus quando o artefato caseiro explodiu, às 18H15 locais (14H45 de Brasília), além do motorista e de um guia, ambos egípcios, que também se feriram na explosão.