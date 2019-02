Dois filhotes de leões brancos são exibidos ao público pela 1ª vez na França

Dois filhos de leões brancos, uma raridade rara, foram apresentados, nesta sexta-feira, ao público pela primeira vez no zoológico francês de La Flèche.

Machos, eles nasceram no dia 17 de outubro e já dão os primeiros passos sob os cuidados da mae, Nikita, de 12 anos.

Foram batizados de Yôko e Tankwa pelos cuidadores do zoo. Nesta sexta-feira, pela primeira vez "eles descobriram a alegria de um dia ao ar livre com seus pais", informou o zoo.

Cada filhote pesa cerca de 30 quilos. Na fase adulta, atinge 200 kg. No mundo, apenas a reserva privada de Timbavati, perto do Parque Nacional Kruger (África do Sul), abriga leões brancos.

O leão branco é uma peculiaridade genética. Além da despigmentação, o gene por trás dessa característica também o torna o animal maior e mais forte.