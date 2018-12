Distraído com celular, homem cai em canal na Inglaterra

Uma câmera de segurança de um bar flagrou o momento em que um homem, distraído com o celular, caiu em um canal em Nottingham, na Inglaterra.

O caso aconteceu em novembro mas as imagens só foram divulgadas agora.

No vídeo, é possível perceber que o homem caminha distraído mexendo no celular e não se dá conta que tem um espelho d'água logo à sua frente.

As autoridades locais acreditam que o espelho d'água coberto com folhas, que costumam cair em grande quantidade nesta época do ano.

"Ele estava usando o celular. Colocamos alertas na saída do pub e pedimos que as pessoas sejam cuidadosas. Uma outra pessoa escorregou no canal, mas conseguiu sair (antes de afundar)", comentou Annmarie Gardener, dona do bar.