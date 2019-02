Detalhes da cúpula com a Coreia do Norte serão anunciados no Congresso

O presidente americano, Donald Trump, disse que vai anunciar em seu pronunciamento sobre o Estado da União, no Congresso na próxima terça-feira (5), o local e a data de seu segundo encontro de cúpula com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Trump informou à imprensa, na Casa Branca, nessa quinta-feira (31), que a cúpula será realizada no final de fevereiro.

Perguntado sobre o local e a data exata, ele afirmou que provavelmente fará o anúncio do local e da data exata durante seu pronunciamento no Congresso sobre o Estado da União.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse, na quarta-feira (30), que a reunião de cúpula vai acontecer em uma região da Ásia. Um dos locais em potencial seria o Vietnã.

O representante especial dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, vai iniciar visita à Coreia do Sul, no domingo (3). Ele pretende se encontrar com oficiais norte-coreanos para discutir medidas de desnuclearização.