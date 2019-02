Deslizamentos de terra na Bolívia deixam 14 mortos e 7 desaparecidos

Dois deslizamentos de terra ocorridos no fim de semana na Bolívia deixaram 14 mortos, sete desaparecidos e 34 feridos, informou nesta segunda-feira (4) o chefe da polícia nacional, Rómulo Delgado.

Os socorristas trabalharam no local em busca dos desaparecidos. A tarefa foi supervisionada nesta segunda-feira pelo presidente Evo Morales, de acordo com a agência de notícias estatal ABI.

"Estamos supervisionando o resgate e a evacuação em helicópteros dos feridos em deslizamentos de terra em Caranavi. Os ministérios da Defesa e de Obras Públicas estão trabalhando desde o início do ocorrido para dar assistência adequada", escreveu em sua conta no Twitter.

Os dois incidentes foram registrados no sábado e no domingo em uma grande estrada que liga a cidade de La Paz com norte da cidade de Caranavi, porta de entrada para a Amazônia, onde as chuvas torrenciais causaram os deslizamentos de terra, arrastando carros que estavam no local.

"O primeiro deslizamento deixou 13 mortos, e o segundo deslizamento, um", disse o coronel Delgado à rádio privada Pan-Americana. Ele acrescentou que os brigadistas ainda procuram por "sete desaparecidos".

Delgado acrescentou que "há 34 pessoas feridas que foram transferidas" para dois hospitais locais.