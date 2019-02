Delegação parlamentar europeia é impedida de entrar na Venezuela

Quatro deputados que integram a delegação do Parlamento Europeu foram impedidos de entrar na Venezuela e tiveram os passaportes retidos, de acordo com um dos parlamentares. O grupo de eurodeputados foi convidado pela Assembleia Nacional Constituinte, formada por maioria de oposição e não reconhecida pelo governo do presidente Nicolás Maduro.

Na sua conta pessoal no Twitter, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, informou que os parlamentares europeus foram nortificados que não poderiam ingressar no país.

O impedimento aos ingresso parlamentares ocorreu no domingo (17). A Venezuela vive uma intensa crise humanitária, política e econômica, após o deputado federal Juan Guaidó se autoproclamar presidente interino, no último dia 23, e ser reconhecido por vários governos, inclusive o do Brasil.

A expulsão dos eurodeputados foi denunciada por Guaidó em um vídeo postado na sua conta no Twitter. A delegação estava composta pelos eurodeputados Esteban González Pons, José Ignácio Salafranca Sánchéz-Neyra e Juan Salafranca, além de Paulo Rangel.

La delegación de eurodiputados invitada a Venezuela es expulsada por un régimen aislado y cada vez más irracional.



Es el usurpador quien eleva el costo a lo que es un hecho: la transición.



Ejerceremos toda la presión necesaria para lograr el cese de la usurpación. ¡Seguimos! pic.twitter.com/Mwvzi2l4Jr — Juan Guaidó (@jguaido) 18 de fevereiro de 2019

No vídeo, o deputado espanhol Esteban González Pon, reclama que eles foram expulsos e que não foi comunicado sobre “o porquê” do impedimento. Ele lembrou que é a primeira delegação internacional que iria visitar Guaidó. “Quando em um paíos um ditador fechar as janelas e apaga as luzes é que vai passar das palavras para os fatos”, disse o parlamentar.

No fim-de-semana, o senador republicano dos Estados Unidos Marco Rubio reclamou das dificuldades para o ingresso de ajuda humanitária internacional na Venezuela.