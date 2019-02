Crise na Venezuela: a tensão na fronteira em 14 imagens

Liderada por Juan Guaidó, a oposição venezuelana tenta neste sábado (23) fazer com que alimentos e remédios armazenados no Brasil e na Colômbia superem as barreiras de fronteira impostas pelo governo de Nicolás Maduro, que considera a ajuda humanitária um pretexto para uma intervenção militar americana.

O fechamento das fronteiras gerou conflitos entre a população e as forças militares venezuelanas.

Os militares venezuelanos dispersaram com gás lacrimogêneo e balas de borracha dezenas de pessoas que tentavam chegar à Colômbia por uma ponte fronteiriça em Ureña (Táchira).

Tanto Guaidó como Maduro convocaram seus simpatizantes para manifestações nas ruas neste sábado. O primeiro para acompanhar as caravanas, o segundo em apoio a seu governo e contra a "intervenção militar".

