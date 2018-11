Criança ‘invade’ altar durante audiência geral com o Papa Francisco 

Duas crianças roubaram a cena durante a audiência geral do Papa Francisco nesta quarta-feira (28), no Vaticano. Um garoto subiu ao pódio, puxou a manga de um guarda suíço e arrancou aplausos da plateia. Em seguida, a irmã do garoto tentou puxá-lo para fora do altar, mas não adiantou.

“Ele é argentino, é uma criança danada”, brincou o pontífice, e fez a plateia sorrir. “Ele [o garoto] não pode falar, ele é mudo, mas ele sabe comunicar, ele sabe se expressar. Ele me fez uma coisa, ele é livre, indisciplinadamente livre, mas ele é livre”, disse, em tom de brincadeira.

O pontífice afirmou que o garoto fez uma pregação diante do público.

“Ele me fez pensar: ‘eu também sou livre perante Deus?’. Quando Jesus disse ‘venham a mim as crianças’, Ele diz que as crianças têm liberdade perante os pais. Eu acho que foi isso que essa criança pregou para nós. Vamos pedir por uma graça para que esse garoto possa falar”, afirmou o papa Francisco.

A criança deixou o pódio alguns minutos depois, quando a mãe do garoto o pegou no braço e o levou de volta ao local onde ficam os fiéis.