Foto: Jung Yeon-je/Pool via REUTERS

O presidente sul-coreano Moon Jae-in disse que seu país está pronto para retomar a cooperação entre as Coreias caso isso ajude no processo de desnuclearização da Coreia do Norte, afirmou a agência Yonhap na segunda-feira (18).

Moon conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao telefone, na segunda-feira, sobre o futuro encontro com o líder norte-coreano Kim Jong Un, segundo informou a Yonhap, dizendo que Trump espera grande avanço a partir de sua segunda reunião com Kim.