Com fome, elefante foge da floresta e morre eletrocutado na Índia

Os elefantes estão sendo obrigados a deixar as áreas de florestas em busca de comida, na Índia. A escassez de alimentos faz com que esses animais visitem localidades povoadas. O risco dessa "invasão" é grave. No vilarejo de Gendhali Bebejia, um elefante morreu após ter sido eletrocutado em uma cerca elétrica, em uma plantação de arroz. Os moradores fizeram orações diante do corpo do elefante morto.

